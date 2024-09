Feira do Livro de Viamão fará homenagem a José Lutzenberger

A 18ª Feira Literária de Viamão, a ser realizada de 20 a 29 de setembro na Praça da Matriz da cidade, vai homenagear o ambientalista José Lutzenberger e celebrar a beleza e a importância do Parque Estadual de Itapuã. No sábado 21 de setembro, muito apropriadamente o Dia da Árvore e véspera do início da primavera, será lançado o livro "LUTZ — A Visão e as Previsões de José Lutzenberger".

A obra foi encomendada pela organização da feira, em decorrência do desastre climático que assolou o Rio Grande do Sul em maio deste ano. Nesse contexto, as ideias e os alertas de José Lutzenberger, falecido em 2022, são apresentados no livro, uma coletânea de textos que evidencia o pensamento visionário do pioneiro do movimento ambiental no Brasil.

Para honrar o amor e a reverência de Lutz por Gaia, o livro traz imagens do Parque Estadual de Itapuã. O fotógrafo Daniel Marenco conduz o olhar do leitor pelas grandes paisagens e pelos pequenos detalhes que deslumbram. A beleza e os ecossistemas de Itapuã foram preservados graças à mobilização de Lutzenberger, que denunciou a depredação do patrimônio natural pela ocupação ilegal e pelas pedreiras de granito. A pressão popular levou à criação do parque em 1973.