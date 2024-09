Aberta as inscrições para o Canto Missioneiro, em Santo Ângelo

A Secretaria Municipal de Cultura e Esporte de Santo Ângelo anunciou para esta quinta-feira (5) a abertura das inscrições para o 15º Canto Missioneiro da Música Nativa e o 14º Canto Piá. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 27 e a triagem será realizada de 7 a 9 de outubro.

O 15º Canto Missioneiro está confirmado para os dias 14, 15 e 16 de novembro, no Centro Histórico de Santo Ângelo, em palco montado em frente à Catedral Angelopolitana. A apresentação do festival no Centro Histórico, fica na dependência das condições climáticas.

O secretário de Cultura e Esporte, Cléber Warpechowski, e o produtor cultural, Flávio Schwede, também informaram o quinto integrante do corpo de jurados: será a cantora Analise Severo que se junta aos já anunciados Érlon Péricles, Ricardo Comassetto, Araken Maicá e Francisco Brasil. Os apresentadores desta 15ª edição serão o radialista Felipe Menezes, o cantor e compositor Jean Kirchoff e a também radialista Fabiane de Oliveira.

Entre as atrações do Canto Missioneiro, em novembro, estão os shows da Família Bilia, dia 14, às 20 horas e Pirisca Grecco, às 22h30min; no dia 15, às 19h30min, Murilo Vargas e, às 22h30min, Quarteto Coração de Potro, com o Concerto Folcloreando. No sábado, dia 16, está confirmado o show de encerramento com o cantor e compositor gaúcho, Walther Morais.