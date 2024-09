Novo Hamburgo sedia o Festival de Coros do Vale do Sinos

A 57ª edição do Festival de Coros do Vale dos Sinos vai ocorrer em Novo Hamburgo. O evento, que será no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno, contará com a apresentação de 26 coros, entre os dias 25 e 28 de setembro, sempre a partir das 20h.

Neste ano, além de grupos de Novo Hamburgo, o festival terá a participação de coros de Bom Princípio, Capão da Canoa, Pareci Novo, São Leopoldo, entre outras cidades. A cada noite, de cinco a oito conjuntos de vozes se apresentarão. O evento é gratuito.

Com repertórios que vão do sacro ao popular, o festival promete encantar a comunidade com apresentações de variados gêneros musicais com arranjos para o canto em grupo. "Além de emocionante, o Canto Coral representa uma das principais heranças germânicas na região", diz o secretário da Cultura, Ralfe Cardoso. Ele avalia que o evento é uma oportunidade de prestigiar os cantores e essa importante manifestação cultural da cidade. E

Para a presidente da Associação de Coros de Novo Hamburgo, Ana Specht, a presença no evento oportuniza "conhecer, prestigiar e se aproximar do cantar de pessoas que se reúnem e ensaiam semanalmente, buscando no canto coletivo uma atividade artística e cultural para suas vidas". Ela explica como será a dinâmica do 57° Festival de Coros do Vale do Sinos. "Na primeira noite, o palco está reservado para coros que desenvolvem um repertório de músicas sacras e gospel; nas demais noites, coros que apresentam um programa variado, com músicas populares e eruditas", conta.

O tradicional encontro realizado em Novo Hamburgo é realizado pela Associação de Coros de Novo Hamburgo (ASCOR) e a Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da Secretaria da Cultura.