Datacom obtém R$ 30 milhões para expansão em Eldorado do Sul

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 30 milhões para o plano de inovação 2024-2025 voltado ao desenvolvimento de novos produtos de telecomunicações da empresa Datacom, localizada na cidade de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Os recursos são provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - e representam cerca de 89% do projeto da Datacom, com valor total de R$ 33,7 milhões. O objetivo é ampliar a ação da empresa em mercados em que ela já está presente, bem como permitir a oferta de soluções de telecomunicações mais completas com tecnologia nacional.

"Os recursos são destinados para fomentar a inovação tecnológica e investir em pesquisa para apoiar o crescimento do país. O Ministério das Comunicações incentiva a competitividade da indústria de telecomunicação brasileira e projetos voltados para inclusão digital, porque essa é uma prioridade do governo do presidente Lula", disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

O investimento, que fortalece uma das maiores empresas de hardware nacional, será usado na contratação de quadros qualificados para pesquisa e desenvolvimento (P&D). A expectativa é que sejam criados 21 novos empregos, sendo oito em P&D. Com isso, a empresa passará a ter um quadro de 450 empregados, dos quais 103 dedicados à pesquisa.

"Os recursos serão muito importantes para viabilizar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos de redes, principalmente uma nova linha de switches voltados para redes 5G, uma nova linha de roteadores e evoluções significativas no sistema operacional de rede que opera todos os produtos da empresa, ampliando a participação da empresa nas redes dos Provedores de Acesso à Internet, bem como das grandes operadoras", observou Antonio Carlos T. Porto, presidente da Datacom.