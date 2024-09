Atingido por enchente de maio, Caps volta a funcionar em Lajeado

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Adulto, setor vinculado à Secretaria de Saúde de Lajeado, retomou as atividades na sede própria, na rua Saldanha Marinho, número 770, nesta segunda-feira (2). O local estava em reforma desde a enchente de maio, quando as águas atingiram cerca de 1,8 metro dentro do segundo andar do prédio. O andar inferior segue em reforma. Desde maio, os atendimentos eram realizados de forma provisória em um espaço da Casa Verde, que fica na mesma rua.