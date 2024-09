Obras do novo Centro Administrativo são iniciadas em Farroupilha, na Serra gaúcha

A prefeitura de Farroupilha realizou, nesta segunda-feira (2) o ato de início das obras de construção do novo Centro Administrativo. A unidade irá unificar atendimentos de secretarias, melhorando a prestação de serviços e reduzindo a despesa com aluguéis.

Localizada na rua Thomas Edison, ao lado do Centro Administrativo Avelino Maggioni, a estrutura terá três pavimentos e uma área total de 1,8 mil metros quadrados. O prédio deverá abrigar as secretarias de Saúde, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Habitação e Assistência Social, Obras e Trânsito e Agricultura e demais serviços prestados e atrelados ao Poder Público.

Com as obras iniciadas, a previsão é que o novo Centro Administrativo seja entregue para a comunidade no primeiro semestre de 2025. "Estamos pensando no futuro de Farroupilha. Quando assumimos a gestão, as estruturas estavam espalhadas pela cidade e a comunidade precisava se deslocar por vários pontos para ter acesso aos serviços. Agora, centralizaremos os atendimentos, trabalhando de forma mais ágil", assegurou o prefeito, Fabiano Feltrin.