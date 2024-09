Nova Petrópolis recebe o Festival da Primavera esta semana

O evento que valoriza as belezas naturais de Nova Petrópolis começa na sexta-feira (6), no Centro da cidade. Ao longo de 17 dias de programação, o visitante do Festival da Primavera encontrará atrações variadas, como os 21 expositores de produtos temáticos e as 18 apresentações musicais e artísticas que irão acontecer no palco da Rua Coberta, nas sextas-feiras e aos finais de semana.

Também haverá atividades para o público infantil, bem como oficinas e a Caminhada da Primavera no dia 15. Para o primeiro final de semana do evento, se apresentam, na sexta-feira, os acústicos Gerson Muller e Ana Ballardin; no sábado, Leebe e Banda OSE; e, no domingo, Jorge Flores. Também sobe ao palco a Banda Municipal de Nova Petrópolis e uma bandinha típica alemã irá entreter o público. Ainda na sexta-feira, acontece a abertura oficial do evento, às 18h.

O sábado (7) e o domingo (8) serão dedicados às crianças, com exibição da peça teatral "De férias com a borboleta Jasmine", do Deluz Atelier, às 14h. E também haverá recreação infantil na Praça das Flores das 14h às 17h. As novidades do evento podem ser acompanhadas pelo site (turismo.novapetropolis.rs.gov.br).