São Leopoldo forma mais 60 estudantes de TI de projeto

Cerca de 60 profissionais foram formados em mais uma etapa do curso 3 Mil Talentos TI, promovido pela Prefeitura de São Leopoldo em parceria com o Senac. O objetivo do Programa é oportunizar três mil bolsas para cursos gratuitos da área de Tecnologia da Informação.

Iniciado em 2021, o programa já teve investimento de R$ 2 milhões, com a oferta de bolsas gratuitas. O projeto foi desenvolvido a partir de um diagnóstico da Governança do Parque Tecnológico São Leopoldo - Tecnosinos, que é compartilhado entre Unisinos, Prefeitura de São Leopoldo, Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo (Acist-SL) e Polo de Informática de São Leopoldo.

O prefeito Ary Vanazzi reforçou que o programa é um janela que se abre para o mundo da tecnologia, cujo o Parque Tecnológico de São Leopoldo é referência. "Quando a gente montou esse curso foi para abrir uma porta para nossos adolescentes. Cerca de 60% dos jovens param de estudar. Esse é o início de uma trilha, que dependerá sempre de continuação", afirmou.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Juliano Maciel, lembrou que os 3 mil certificados serão entregues no final do ciclo do projeto em 2024. "É um investimento em pessoas e no futuro da cidade. Esta foi a sexta turma. Vocês acreditaram no próprio potencial e nós, como prefeitura, seremos sempre parceiros", reforçou, ao lado da secretária de Educação, professora Renata de Matos.