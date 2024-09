Festival Caxias em Cena inicia e terá atrações até 18 de setembro

O 24° Festival Caxias em Cena, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, iniciou no fim de semana e conta com 60 atrações até o dia 18 de setembro. A programação que ocorre em diversos locais do município transita entre espetáculos de teatro, dança, circo, audiovisual e música, além de residências artísticas e oficinas. A abertura oficial, no Teatro Municipal teve Pedro Parenti, com o "Pachamamáfrica" do Grupo Nobre Tamboreiro, e contou com a presença de mais de 100 pessoas. O festival ocorre há 24 anos no município.

Ao longo das semanas o evento tem a expectativa de atrair um público de, aproximadamente, três mil pessoas, de acordo com a gerente da Unidade de Artes Cênicas da Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul, Maysa Stedile. Ela também comenta que ao longo dos 18 dias de programação as atividades serão realizadas em locais distintos do município. "A diversidade de lugares é para promover à comunidade caxiense as expressões artísticas dentro do seu cotidiano. A pessoa está caminhando na rua e de repente se depara com um espetáculo acontecendo na praça ou simplesmente guarda um momento da sua agenda", explica a gestora.

São aproximadamente 700 pessoas envolvidas no festival, que conta com artistas, equipe técnica e produção. As atrações que estão na programação contam com artistas cena regional, nacional e internacional que abordam temáticas comportamentais e raciais, entre outros assuntos da contemporaneidade.

A gerente de Artes Cênicas ressalta também a apresentação teatral O Cavaleiro e Dragão do Tempo com Grupo Ueba Produtos Notáveis, às 16h, neste domingo (8), no Centro Cultural Moinho da Cascata e o espetáculo de rua "Malovin - Ópera Bufa", do renomado artista argentino Tato Villanueva, no dia 15 de setembro, às 17h, Parque Getúlio Vargas (Macaquinhos - Rua Dr. Montaury, s/n - Exposição).

"Esses dias são uma oportunidade para as pessoas saírem do seu cotidiano e vivenciar a arte", analisa Maysa Stedile. A entrada é franca ou com o valor de R$ 15 e meia-entrada de R$ 7. As informações mais detalhadas sobre os espetáculos, dias e horários e locais e preços pode ser conferida pelas redes sociais do evento (@caxiasemcena) e também ser consultada nos sites da prefeitura de Caxias do Sul e da Secretaria da Cultura.