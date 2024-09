Feirão de empregos em Estrela terá cerca de 250 vagas disponíveis

A praça Menna Barreto, no Centro de Estrela vai sediar, ao longo deste sábado (31), uma nova edição do Feirão de Empregos. Agendado para ocorrer das 10h às 16h, o evento pretende aproximar trabalhador das ofertas de trabalho na cidade e vice-versa. Em caso de mau tempo, o evento ocorrerá de qualquer maneira, mas será deslocado para a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade (Sedis) no segundo andar do prédio localizado em frente à praça central.

Mais de 10 empresas já confirmaram presença e ao menos 250 vagas serão oferecidas considerando apenas os cadastros atuais existentes na secretaria, mas os números deverão ser maiores, pois o Feirão de Emprego não exige inscrição.

A proposta é que empresas com vagas a oferecer em diferentes áreas se instalem na praça com suas mesas ou nichos, sendo um atrativo para quem busca oportunidades ou simplesmente esteja de passagem pelo local e seja atraído por alguma oferta. A equipe do Departamento do Trabalho da Sedis estará de prontidão no local para intermediar este processo e auxiliar no cadastramento de pessoas interessadas em vagas de emprego já existentes ou futuras listas de espera. O Feirão foi previamente divulgado tanto em empresas como também em escolas.

Não será a primeira vez que a secretaria organiza um Feirão de Empregos. Outras edições, como o Feirão de Oportunidades, este realizado especificamente para a inauguração do Centro Empresarial de Inovação, Tecnologia e Qualificação (Ceiteq), obtiveram excelentes resultados.

Para Andressa Traesel, secretária da Sedis, mais um meio de aproximar quem busca trabalho com quem deseja e necessita contratar. "Será outra alternativa para atender a demanda do mercado, oportunidade para quem precisa do trabalhador, incentivo para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou trocar de função, enfim, um meio de aproximar quem deseja trabalhar com quem tem vagas de oferecer", explica ela. Segundo dados do Ministério do Trabalho, no mês de julho o município apresentou saldo positivo de empregos de 42 vagas, em um reflexo da retomada econômica e das ações na cidade após as enchentes.