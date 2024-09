Canoas terá 250 vagas para jovens em programa estadual

Estão abertas as inscrições para a contratação de 250 jovens aprendizes atingidos pela enchente por meio do Programa Partiu Futuro Reconstrução, do governo do Estado, em Canoas. Os estudantes interessados podem se inscrever acessando o site. O prazo vai até o dia 6 de setembro.

Os selecionados serão contratados em regime CLT, receberão R$ 786,95 por jornada de 20 horas semanais, auxílio-alimentação no valor de R$ 550,00, vale-transporte, acesso a serviço de telemedicina, acompanhamento psicológico, orientação jurídica e reforço escolar.

No total, o jovem aprendiz passará por uma carga horária de 1.040 horas. Destas, 640 horas serão destinadas a atividades práticas e 400 horas a atividades teóricas.

Para participar do programa, é necessário que os jovens estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), sejam egressos ou estejam matriculados e frequentes na rede pública de ensino e que tenham sido desabrigados, desalojados ou atingidos pelas enchentes.

A seleção dos jovens será feita por um sistema de pontuações, considerando renda per capita (por pessoa), grupos populacionais, cor/raça e se participa de outros programas sociais. No mínimo, 5% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiência.