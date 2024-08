Subestação da CEEE em Pinhal recebe melhorias

A CEEE Equatorial, com o objetivo de melhorar a qualidade da distribuição de energia no Litoral Norte do RS durante o período de veraneio, investiu R$ 200 mil e concluiu, na semana passada, a reforma na subestação Pinhal. Ela atende mais de 48 mil clientes nos municípios de Balneário Pinhal, Cidreira e Palmares do Sul.