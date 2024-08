Festival de dança de Erechim inicia nesta quarta-feira

O 4º Festival de Dança de Erechim será realizado entre quarta-feira (28) e domingo (1), com uma programação que inclui mostras, competições, oficinas e intervenções artísticas, além de um enfoque especial em atividades voltadas à acessibilidade. Com o tema "Unindo movimentos, celebrando uma paixão", o Festival promove duas mostras principais: uma não competitiva, com mais de R$ 12 mil em premiações, e outra não competitiva, na qual os grupos receberão pareceres dos jurados, como oportunidade de aprimoramento.

As competições são organizadas nas categorias solo, duo, conjunto e grupo, abrangendo cinco faixas etárias: infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto e sênior. O júri é composto por renomados profissionais da dança do Rio Grande do Sul, e em paralelo um jurado popular elegerá as três melhores coreografias de cada noite, que serão premiadas com medalhas.

Haverá ainda a Mostra de Dança Inclusiva, além de duas oficinas com o mesmo tema (uma para pessoas com deficiência e outra para professores e profissionais da dança). O evento terá estrutura física acessível e interpretação em Libras.

Também integram a programação diversas oficinas - de jazz, dança do ventre, danças urbanas, danças brasileiras, ballet clássico, princípios físicos e composição coreográfica -, bem como intervenções artísticas em espaços públicos da cidade e uma palestra sobre a dança na economia criativa. A expectativa dos organizadores é reunir mais de 1 mil bailarinos.

Os ingressos para as atrações - que acontecem no Polo de Cultura de Erechim, sempre com entrada gratuita - devem ser retirados na Secretaria de Cultura e Esporte ou na sede da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), que organiza o evento em parceria com a Prefeitura e a Associação Gaúcha de Dança (Asgadan).