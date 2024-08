Grupo Passarela pretende instalar unidade em Estrela em 2026

Na reunião-almoço promovida pela Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócio de Estrela (Cacis), o presidente do Grupo Passarela - que detém a marca Via Atacadista - Alexandre Simioni, apresentou uma palestra onde abordou os desafios da expansão da empresa. Durante o evento, Simioni foi questionado sobre a possibilidade de novos investimentos no município, sugerindo a chance de um novo supermercado, ou um atacarejo a partir de 2026. Ele destacou que já busca uma área de terra apropriada para a instalação.

Simioni afirmou que a escolha do local para a nova loja deve considerar uma área que não seja afetada por enchentes e que tenha boa visibilidade. Ele mencionou que, embora 2025 já esteja planejado, há espaço para discussões sobre novas expansões em 2026, dependendo da disponibilidade de terrenos adequados.

O Grupo Passarela opera com dois modelos de negócios: o supermercado Passarela, com um mix diversificado de produtos e serviços, e o Via Atacadista. O grupo possui 18 lojas em 16 cidades, com três novas inaugurações previstas para este ano em Caxias do Sul, Canoas e Chapecó (SC). Em 2025, novas lojas estão planejadas para diversas cidades, incluindo Novo Hamburgo, Bento Gonçalves e Santa Maria.