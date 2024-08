Bento Gonçalves sedia encontro sobre o clima

A influência e tendências identificadas por estudiosos em questões climáticas farão parte de uma ampla programação técnica durante o 1º Enomeeting Internacional de Conceptwine - Desbravando Vinhos e Vinhedos que acontece nesta semana, de 29 a 31 de agosto, no Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. As mudanças climáticas, tema que se destaca na programação global, serão abordadas por diversos profissionais.

Em mais de 25 horas de conteúdo, troca de informações e conhecimento técnico, com tradução simultânea, especialistas da Argentina, Brasil, Chile, Espanha, França, Itália, Portugal e Uruguai estarão compartilhando seus conhecimentos com os congressistas. Toda programação acontece no mesmo local.

Os sócios Edegar Scortegagna e André Mallmann, enólogo e sommelier, respectivamente, que vivem na prática a realidade de um setor que não para de evoluir, resolveram unir conhecimento e aproximar a cadeia produtiva dos movimentos gerados diante dessas mudanças. Eles destacam, entre tantos grandes nomes do evento, o chileno Rene Vasques, que vai falar sobre influências e tendências do campo climática na viticultura moderna. Ainda estarão presentes franceses, uruguaios, e espanhóis, de locais cuja produção é relevante

Mais de 1.000 alunos de todas as regiões brasileiras já passaram pela ConceptWine em seis anos de atuação. Com este evento, a empresa espera não apenas atrair a atenção dos profissionais afins como também se tornar ainda mais conhecida em todo o país como educadora e disseminadora dos aspectos ligados ao mundo do vinho.