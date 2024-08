Prefeitura e empresa assinam contrato para mudar placas de rua em Caxias do Sul

Foi assinado nesta segunda-feira (26) o contrato com a empresa Imobi All Space Infront Spe S/A vencedora da licitação para o fornecimento, instalação, manutenção e conservação das placas dos logradouros viários em Caxias do Sul. A parceria é válida pelo período de 20 anos.

O valor de outorga fixa ofertado pela concessionária é de R$ 1,3 milhão, e a outorga variável que o concessionário irá pagar durante o prazo de contrato para o município é de 2% da receita operacional bruta. Será possível, assim como já é feito atualmente, colocar publicidade no topo das placas em vias públicas. Esse será o recurso de contrapartida que a empresa terá. O poder público não terá custos com a concessão.

Agora, a empresa deverá apresentar o plano de implantação, que dispõe o cronograma do serviço. A partir do início da operação, que é condicionada à aprovação do plano, a concessionária terá 24 meses para concluir a implementação/substituição das placas toponímicas da cidade.

No total, deverão ser trocados/instalados 2.495 conjuntos toponímicos e 16.495 placas. A prioridade será a substituição de placas que estão em desgaste ou a instalação de placas em vias que não possuem identificação.