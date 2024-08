Brigada Militar planeja a criação de uma patrulha escolar em Santa Cruz do Sul

A Secretaria de Educação de Santa Cruz do Sul recebeu integrantes da Patrulha Escolar da Brigada Militar, representada pelas tenentes Lucélia Carrão e Angélica Moura, que apresentaram a proposta de um novo programa voltado para toda a rede de educação do município. Conforme relataram, o programa deve oportunizar aos ambientes escolares, através de palestras, estratégias de conscientização sobre álcool, drogas, bullying, entre outros temas que somarão para melhorar a formação cidadã dos estudantes santa-cruzenses.

As policiais militares foram recebidas pelo secretário da Educação, Mario Colombo Filho, Ele solicitou, após ouvir a propostas, que as tenentes formalizem o programa, com a apresentação de um plano de trabalho, para que ele possa compartilhar a ideia com o setor pedagógico, coordenação de departamento de educação e direção das escolas municipais. A ideia é que, a partir desse passo, haja uma discussão sobre a possibilidade de implementação.