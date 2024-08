Cristo Protetor de Encantado terá nova capela inaugurada

No dia 1º de setembro, será inaugurada a capela situada no Complexo Cristo Protetor, no município de Encantado, no Vale do Taquari, em homenagem a São João Batista Scalabrini, figura central na história da Igreja Católica. Scalabrini foi um bispo italiano conhecido como o "Pai dos Migrantes", dedicado à causa dos imigrantes e refugiados, e foi canonizado em 2022. A inauguração será marcada por uma missa especial, que também comemora os 120 anos da passagem de Scalabrini por Encantado.

A celebração será conduzida pelo padre Alexandre Biolchi, Superior Regional da Região Nossa Senhora Mãe dos Migrantes. Durante a cerimônia, o padre Biolchi colocará junto ao altar, um relicário (vindo da Itália) com fragmentos dos restos mortais de São João Batista Scalabrini, que ficará permanentemente exposto na Capela (que levará o nome do Santo), e também dará sua bênção ao novo espaço sagrado.

Também, ao lado do relicário, estará em exibição, um pequeno pedaço retirado da mão direita do Cristo Protetor, pesando cinco quilos. Esta peça foi abençoada pelo Papa Francisco em agosto de 2023, durante uma cerimônia no Vaticano, e agora faz parte desse novo espaço religioso. A missa terá início às 9h