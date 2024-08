Hospital de campanha de Rio Grande será fechado nesta semana

A Marinha do Brasil prorrogou até o dia 28 deste mês, quarta-feira, a permanência da estrutura do hospital de campanha, instalado no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Parque Marinha. Conforme o diretor da Policlínica Naval de Rio Grande, Capitão de Fragata, Luís Eugênio Lovato, a manutenção das atividades assistenciais de saúde ocorre em decorrência da condição climática na região, com onda de frio intenso e maior demanda envolvendo quadros respiratórios.

Desde o final de maio, no começo do período da enchente, o hospital passou a funcionar no Rio Grande com apoio da prefeitura para dar suporte às ações da Saúde que haviam sido afetadas pela cheia da Laguna dos Patos. Na época, postos de Saúde nas ilhas da Torotama e dos Marinheiros foram fechados e os dois hospitais da cidade - Santa Casa e Hospital Universitário - tiveram atendimentos suspensos.

Profissionais da Saúde da Marinha atuam no hospital, todos os dias, das 8h às 17h, atendendo pacientes adultos e crianças. Não é necessário agendamento para consultar. No local, as equipes oferecem suporte à Saúde do Rio Grande nas áreas de Clínica Médica, Pediatria, Ortopedia, pequenos procedimentos cirúrgicos, Psicologia e Assistência Social.