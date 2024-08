Hospital de Gravataí se torna centro essencial para tratamento de AVC

O Hospital Dom João Becker, de Gravataí, na Região Metropolitana, recebeu um novo reconhecimento por suas práticas no combate ao acidente vascular cerebral (AVC). A instituição foi classificada como Centro Essencial de Tratamento do AVC. A titulação é concedida pela World Stroke Organization (WSO) e pela Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular (SIECV). Com isso, a meta de tornar Gravataí a quinta cidade do mundo totalmente preparada para o tratamento da enfermidade está cada vez mais próxima de se concretizar.

A auditoria é baseada em análise de indicadores assistenciais, a partir da ferramenta Roadmap, que verifica a consistência nas práticas e sugere aperfeiçoamentos. "Conseguimos organizar a unidade de AVC com leitos monitorizados específicos, fluxograma de atendimento e protocolos clínicos atualizados. Também implementamos a rotina de reuniões multidisciplinares, treinamentos com todo o time da emergência, radiologia, UTI e unidade de AVC", lista o coordenador da linha de cuidado do AVC no Hospital Dom João Becker, Diógenes Zan.

Além dessas iniciativas, o neurologista cita a criação do Programa TeleAVC, com assistência especializada 24h e o Programa de Adesão Medicamentosa. Da mesma forma, Diógenes enfatiza a boa interlocução com a SAMU e as UPAs, visando o encaminhamento rápido do paciente.

Recentemente, membros da equipe de combate ao AVC do Dom João Becker estiveram reunidos com orientadores educacionais do município para apresentar o sistema Fast Heroes, iniciativa que visa conscientizar alunos do ensino fundamental. O objetivo é capacitar crianças de seis a onze anos para identificar sinais de AVC, tanto no ambiente escolar quanto em casa.