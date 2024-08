Oktoberfest de Igrejinha anuncia data da 35ª edição

A tradicional festa de outubro de Igrejinha já está em contagem regressiva. A Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) anunciou a programação completa da 35ª Oktoberfest de Igrejinha, que de 11 a 20 de outubro reunirá cultura, alegria e música no Parque de Eventos Almiro Grings. Em uma edição que marca os 60 anos de Igrejinha e o bicentenário da imigração alemã no Brasil, a festa apresenta uma programação especial buscando valorizar a cultura germânica.

Em um espaço de 15 mil metros quadrados de área coberta e pátio pavimentado com infraestrutura completa, a festa oferecerá 73 atrações, totalizando 124 apresentações nos seis palcos, que reunirão diferentes estilos musicais ao redor do parque. A entrada garante acesso a todas as atrações da Oktoberfest de Igrejinha.

Além de shows dos mais variados estilos musicais, a festa oferecerá gastronomia típica, chopes especiais, jogos germânicos, desfile oficial, encontro de danças, atividades culturais itinerantes, desfile do Bierwagen, parque de diversões, artesanato, souvenirs da festa e muito mais. O público ainda poderá prestigiar espaços especiais do parque, como: Bierplatz; Biergarten; Exposição Eternas Soberanas; Oktober Pub; e a Vila Germânica, local que remete às tradições dos imigrantes alemães com casas enxaimel.

Entre as novidades que a Amifest preparou para esta edição está o Oktober Restaurant, que será um novo restaurante localizado no coração da Oktober com buffet com carnes, massas e saladas. Com a proposta de ser um ambiente mais reservado, com climatização e atendimento de garçons, o espaço também oferecerá vinhos e espumantes através de uma parceria com a Vinícola Miolo. Além disso, outras novidades da edição serão: a Oktober Tchê, atração que reunirá danças tradicionais gaúchas; e a Sala Multissensorial, espaço que atenderá pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para que possuam uma melhor experiência junto à festa.