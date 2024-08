Cisvale vai apresentar 19 metas para recuperação do Vale do Rio Pardo

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) e o Comitê Pró-Clima do Vale do Rio Pardo estabeleceram um conjunto de 19 metas para o trabalho de adaptação e resiliência às mudanças climáticas da região. As propostas estão divididas em quatro grupos de trabalho por eixos temáticos, cujos objetivos estão centrados na adaptação e resiliência, cuidado dos recursos hídricos e solos e a estrutura das cidades. O Projeto Agenda Ambiental Cisvale 2030, lançado em outubro, é parte integrante da proposta de trabalho que será apresentada na quarta-feira (21) ao vice-governador, Gabriel Souza.

Conforme a presidente do Cisvale, Sandra Backes, os grupos de trabalho foram formado por membros da Câmara Setorial do Meio Ambiente do consórcio e entidades regionais. Atuam junto no Comitê Pró-Clima duas universidades, o Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo o Comitê Pardo, a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo e o de Engenharia e Agronomia do RS. A partir da formação, foram estabelecidos quatro grupos de trabalho, divididos em eixos temáticos: Resiliência Climática e Gestão de Desastres, Gestão de Recursos Hídricos e Revitalização de Ecossistemas, Infraestrutura e Urbanização Sustentável e Recuperação de Solos Agricultáveis e Agricultura Sustentável.

Dentro do grupo de tarefas do eixo resiliência, o projeto pioneiro de educação ambiental do consórcio, a Agenda Ambiental Cisvale 2030, lançada em outubro do ano passado, deverá contemplar o tema eventos extremos, passado por uma atualização. O segundo ponto diz respeito à gestão de recursos hídricos e a revitalização de ecossistemas da região.

Infraestrutura e projetos de urbanização sustentáveis são o terceiro eixo e a recuperação de solos o quarto pilar de trabalho. "Nossa região tem na produção primária e na agricultura uma das suas maiores forças econômicas. A recuperação e solos agrícolas e a implementação da sustentabilidade no meio rural são medidas que também precisam estar alinhadas", pontua a presidente do Cisvale, Sandra Backes