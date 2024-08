São Leopoldo tem alta de 1% na atividade econômica no 1º trimestre

A redução nas exportações em 12,7% e a variação no estoque de empregos de apenas 0,3% estão entre os fatores responsáveis pelo reduzido crescimento do nível de atividade de São Leopoldo no primeiro trimestre deste ano. O crescimento foi apenas 1% em relação ao mesmo período de 2023. A informação consta no Boletim Socioeconômico Trimestral divulgado na sexta-feira, 16, pela Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo (ACIST-SL).

A apresentação foi realizada por Tiago Wickstrom Alves, professor do Programa de Pós-Graduação em Economia e pesquisador do Núcleo de Competitividade e Economia Internacional, responsável pela captação dos dados. A publicação traz indicadores de emprego, investimento e meio ambiente dos municípios de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas e Gravataí.

Para dimensionar o desempenho dos principais indicadores do município de São Leopoldo, tomou-se por base de comparação municípios que apresentem características demográficas e de localização geográfica similares às observadas na cidade do Vale do Sinos. Nesse sentido, foram escolhidos as cidades próximas e pertencentes à Região Metropolitana.

Na comparação entre o 1º trimestre de 2024 e o 1º trimestre de 2023, São Leopoldo aumentou seu estoque de emprego formal em apenas 160 vagas, finalizando o primeiro trimestre de 2024 com um estoque estimado de 61.066 postos de trabalho formais.

A taxa de crescimento do estoque, no acumulado de 12 meses até março de 2024, frente ao mesmo período no ano anterior mostra que Gravataí apresentou o melhor resultado (elevação de 4,2%). Serviços foi a categoria que mais gerou empregos em São Leopoldo no 1º trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023, com um saldo positivo de 901 vagas de emprego. Por sua vez, o setor da Indústria foi responsável pelo fechamento de 985 vagas na mesma comparação. Em São Leopoldo, o setor corresponde a 43,2% do total de empregos formais, seguido pelos setores da Indústria (33,5%), Construção Civil (19,2%), Comércio (3,9%) e Agropecuária (0,14%).