São Leopoldo negocia aproximação com a Coreia do Sul

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, recebeu o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Coreia do Sul, Pablo Palhano, para tratar sobre a relação entre os países. Também estiveram na reunião o secretário e o adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Juliano Maciel e Mário Rosito; e o secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais, Jari da Rocha.

Entre as pautas do encontro, o representante da Câmara ofereceu a São Leopoldo um espaço no país asiático para atrair empresários e investidores. "O governo coreano nos cedeu um espaço de mais de 3 mil metros quadrados, e nós decidimos dividi-lo com 30 municípios do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, só duas cidades terão, e uma delas é São Leopoldo", explicou Pablo Palhano.

O espaço, de acordo com o presidente, será um escritório de apoio, onde um vídeo institucional mostrará imagens de São Leopoldo, com legendas em inglês e coreano. Além disso, contará com materiais impressos e um banner. Pablo Palhano destacou que a atual configuração geopolítica mundial proporciona uma maior abertura de negócios entre Coreia do Sul e Brasil. Isso porque as tensões envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia impactam na relação da Coreia com a maioria dos países da União Europeia e com os vizinhos asiáticos.

A HT Micron, empresa localizada no Parque Tecnológico Tecnosinos, é fruto da cooperação comercial entre Brasil e Coreia do Sul. Por essa relação já estabelecida, São Leopoldo se coloca como uma das cidades protagonistas nas negociações. "É importante manter essa parceria entre países e estreitar as relações econômicas e comerciais. Nosso município tem aqui a HT Micron que é uma empresa coreana de grande relevância no Tecnosinos e a área da tecnologia está cada vez mais presente na economia mundial", disse o prefeito Vanazzi.