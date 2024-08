Primeira etapa de obras no Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, em Flores da Cunha, é inaugurada

Um projeto que inclui um novo anexo de três andares e um inventário patrimonial foi inaugurado pela Secretaria da Cultura no Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, em Flores da Cunha. Essa é a primeira etapa das obras na instituição, com investimento de R$ 1.270 milhão.

O anexo que foi construído localiza-se ao lado da edificação histórica da instituição. Com três pavimentos, possibilita instalações adequadas para a Reserva Técnica do Museu e o Arquivo Histórico Municipal, além de uma sala para a Associação de Artesãos do município.

As entregas abrangem ainda a realização de um inventário do patrimônio cultural e material do município, por meio da adequação do quadro de arranjo, classificação, organização, conservação e armazenamento do acervo do Arquivo Histórico Municipal. De caráter participativo, o inventário possibilita que a própria comunidade tome a iniciativa de identificar e registrar 80 referências culturais

A instituição foi criada em 1976, com o nome Museu da Imigração e o propósito de valorizar e preservar a memória, a história e a cultura dos imigrantes italianos no município. Porém, em 1978, precisou ser fechado por não ter sede própria. O prédio que hoje abriga o museu foi construído entre 1943 e 1945, teve sua inauguração em 1946 e sediou a prefeitura até 1986.