Antiga estação férrea de Canela completa 100 anos de existência

Famoso ponto turístico da serra gaúcha, a Estação Campos de Canella, hoje conhecida como a Rua Coberta da cidade, celebrou os 100 anos de existência no sábado (24). O espetáculo "Trilhos e Sonho: 100 Anos de História" fez uma viagem ao passado através de uma jornada emocional, revisitando a construção do local, mostrando a importância histórica para a cidade e região, o impacto para as pessoas e finalizando com uma celebração ao futuro.