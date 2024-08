Praças de São Leopoldo são adotadas por empresas

A prefeitura de São Leopoldo, através da Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos , administra o Programa Revitaliza Mais Praças, onde já investiu mais de R$ 677.350,00 em praças da cidade. Após a enchente de maio de 2024 que afetou severamente São Leopoldo, o projeto propõem auxiliar na recuperação das praças, assim como envolver a população para fortalecer o senso de comunidade nos ambientes públicos de lazer.

O secretário da Semurb, Sandro Lima, e a sócia da Interventura, Julia Rolim, assinaram os termos de adoção de cinco praças municipais, ato que fez parte do lançamento do Programa Renascidades. A empresa Interventura, idealizadora do projeto Renascidades, adotou as praças Novo Sinos (Campina), Lenon (São Miguel), Brinco de Princesa (Vicentina), Ana Bandeira (Rio dos Sinos) e a Praça da Paz (Santos Dumont) para que a partir das proposições das comunidades viabilizem a execução destas propostas.

A prefeitura, trabalha na limpeza, manutenção e conservação destes equipamentos públicos, mesmo durante os períodos de inundação, as equipes continuaram a atuar nas regiões que não foram afetadas, dando continuidade ao cronograma estabelecido pela Superintendência de Revitalização.