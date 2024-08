Loteamento em Guaíba tem obras aceleradas

Com investimentos de R$ 65,6 milhões, o recém-lançado Ecolife Cidade Jardim Guaíba entra em uma nova fase com a aceleração das obras. Localizado na avenida Nestor de Moura Jardim, principal acesso de Guaíba e próximo à BR-116, o loteamento está em uma região já com uma infraestrutura de comércio e serviços completa, inclusive com escolas e hospital.

Outro ponto importante são os investimentos de novas empresas e plantas industriais, bem como a expectativa da instalação de um porto que geram novos empregos e atraem novos moradores. Esses fatores contribuem com o desenvolvimento social e econômico do município e traz reflexos também no setor imobiliário, segundo o diretor da Villa Urbanismo, Rogério Riquelme. "O nosso empreendimento compõe todo esse cenário econômico e representa um impacto financeiro e de empregos na cidade e na região, com a geração de 380 empregos diretos e indiretos e R$ 65,8 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV)", pontua Riquelme.

O empreendimento oferece lotes residenciais a partir de 300 metros quadrados com toda infraestrutura em ruas arborizadas, uma praça central com 8 mil metros quadrados, ciclovias, quadras poliesportivas e de Beach Tennis, playground, pista de caminhada, academia, espaço pet, área de eventos e horta comunitária. Vale ressaltar que o empreendimento é baseado em três pilares que se interconectam: lazer, natureza e conveniência.

O loteamento conta uma área verde preservada de cerca de 86 mil metros quadrados. A conveniência está contemplada na sua localização que conta com supermercados, escolas, hospital, loja de departamentos e prefeitura, além de estar próximo ao centro da cidade e com acesso a diversos serviços.