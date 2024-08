Economia de Esteio se movimenta com a chegada da Expointer

prepara-se para receber, por mais um ano, a Expointer A cidade de Esteio, na Região Metropolitana,. Com uma conotação diferente após as trágicas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano, o evento ajuda a movimentar a economia local, que é impactada pela forte presença de público de diversas regiões do Estado.

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, cita o impactos da feira agropecuária no município. Entre eles, a arrecadação de impostos, aumentos do comércio de bens e serviços e a visibilidade que o município alcance. "No ano passado, foram arrecadados para os cofres públicos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) o valor R$ 289.9 mil", informa o prefeito. Segundo ele, os preparativos para o evento acontecem um mês antes.

Além do setor público, a iniciativa privada e os moradores de Esteio também são movimentados por conta da Expointer. Por exemplo, a rede hoteleira tem ocupação total, também há um aumento no fluxo dos restaurantes do município. E devido a lotação dos hotéis e pensões os residentes do bairro Novo Esteio - o lugar mais afetado pelas enchentes de maio no município - alugam as suas residências para os trabalhadores temporários da feira. O evento tem, em média, 1.200 postos de trabalho gerados no município e na região.

"A Expointer é uma ótima oportunidade para colocar Esteio na vitrine e contribui para fomentar novas oportunidades de negócios. Também para a gente reivindicar as nossas demandas não atendidas", afirma o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal.

Uma das novidades da feira desse ano, que tratá frutos para o município mesmo após o fim da Expointer é o projeto Hub de Inovação para o Agronegócio, que será inaugurado dentro do Parque de Exposições Assis Brasil. Em parceria com a Feevale, a iniciativa tem o objetivo de incentivar a produção de conhecimento e de novos negócios, durante o ano inteiro, no município e na região, de acordo com o prefeito do município Leonardo Pascoal.

Em fase de finalizações das construções, o prédio será concluído na próxima semana. O local custou R$ 700 mil aos cofres públicos do município terá dois andares e área de 118,8 metros. "O Hub Agro é o ponte pé inicial para a gente constituiu dentro do Parque Assis Brasil um grande ecossistema de inovação voltado para a cadeia do ecossistema do agronegócio. Também para ser um catalizador de outras iniciativas ao longo de todo o ano", explica o prefeito.

Além disso, na Expointer, será divulgada o cronograma do processo de seleção, mentoria e acompanhamento das novas empresas. "Serão 10 startups que passarão por um processo de incubação e formação para elaboração de novos negócios", aborda.