Shopping de Cachoeirinha recebe shows de comédia

O Quinta Comedy ocorrerá em toda quinta-feira, a partir do dia 5 de setembro até o dia 28 de novembro, às 20h30min, no Shopping do Vale, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. Em parceria com a Artistaria e a Arcoplex o projeto promete nas 13 apresentações ao longo de três meses, uma programação variada, com diferentes estilos de humor para agradar a todos os públicos. O cinema Arcoplex se torna o palco dos shows para a alegria dos amantes da comédia.

Além disso, tem como objetivo valorizar talentos locais e proporcionar oportunidades para novos humoristas, além de contar com a participação de artistas já consagrados no cenário nacional Entre os convidados, estão Hélio de La Penha, Marcito Castro, Júnior Chicó, entre outros. Para ver a lista completa dos artistas e a compra dos ingressos acessar o site do Shopping do Vale e escolher a sessão que quiser acompanhar.