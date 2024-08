Estado vai realizar avaliação do leito do rio Taquari-Antas

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promoverá, de quarta-feira (14) a sábado (17), uma ação para avaliação do leito do Rio Taquari-Antas. A iniciativa conjunta com órgãos, entidades e prefeituras da região do Vale do Taquari faz parte do Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul, que integra o Plano Rio Grande.

Na quinta-feira (15) e na sexta-feira (16), serão realizadas ações de limpeza pelos municípios, com prioridade para as áreas mais afetadas. No sábado (17), a limpeza seguirá com a participação da população e de voluntários em barcos e lanchas. Na ocasião, serão removidos resíduos decorrentes das enchentes de maio deste ano.

"Esse é um evento de diagnóstico. Essa ação de monitoramento tem como objetivo a realização de análise e limpeza do Rio Taquari-Antas. A data foi sugerida com base na recomendação do setor de meteorologia do Estado, que indicou esse período como mais seco e, portanto, mais adequado para a realização da atividade", explica a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, que estará presente na abertura das comportas da Barragem Eclusa, de Bom Retiro do Sul, que ocorre na quarta-feira.

De acordo com Marjorie, não há risco de cheia nos rios que ficam abaixo do Taquari-Antas em razão dessa ação, já que a abertura acontecerá de forma lenta e gradual. A análise desse monitoramento poderá ser incluída nos estudos de batimetria dos rios categorizados como de médio e grande porte, que estão em andamento pelo Dnit. A previsão é que o rebaixamento do nível seja de até 2,3 metros.

Além de integrantes da Sema, a iniciativa contará com a presença do representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela barragem, e das prefeituras de Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Lajeado e Estrela. A ação também está alinhada com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), que faz a captação de água para o abastecimento humano.