Pelotas ganha nova área de lazer perto da região portuária

A cidade de Pelotas, no Sul do Estado, vai ganhar uma nova área de lazer pública. Localizada na avenida. Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre as ruas General Argolo e Dr. Cassiano, o Parque Urbano JK é uma contrapartida exigida pelo município pela construção de um novo empreendimento imobiliário. A inauguração oficial deverá ser divulgada nos próximos dias, em data agendada pela Prefeitura de Pelotas.

O parque abriga diversos tipos de árvores nativas, como corticeiras, figueira e coronilha. A vegetação proposta para complementar a mata nativa é composta por outras árvores da região, como o Jerivá, algumas Paineiras e Ipês-Roxos.

O projeto foi dividido em quatro fases. A primeira delas já foi entregue O espaço que está sendo liberado agora faz parte da fase 3, localizada na esquina da rua Dr. Cassiano. A fase 2, localizada entre essas duas, deve ficar pronta até dezembro.

O novo espaço conta com pracinha com brinquedos lúdicos, uma estrutura completa que deverá ser aproveitada, por exemplo, em eventos da Escola Dom João Braga. Nesta fase também haverá áreas para caminhada, bancos, lixeiras, bicicletário, iluminação pública em LED e vegetação. O novo espaço está preparado com acessibilidade, piso tátil de alerta e direcional.

Após a urbanização daquela área da cidade, o espaço destinado a implantação de um parque público foi dividido em quatro etapas. A construtora Porto5 assumiu uma delas e entregou o primeiro módulo próximo à rua General Argolo.

A ideia de se manter a cota original do terreno dentro dos tanques criados garante a manutenção desta importante bacia de captação, organizando-se um grande 'jardim de chuva', onde todas as espécies vegetais suportam a hiper saturação do solo.

O uso de paredes de gabião, inédito em área públicas até agora, garante total permeabilidade das contenções laterais, o que permite a infiltração da água para baixo de áreas pavimentadas adjacentes, e consequente dispersão do volume de água de chuvas.