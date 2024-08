UFSM abre inscrições para processo seletivo no Colégio Politécnico

Estão abertas as inscrições dos processos seletivos para ingresso em 2025 no Colégio Politécnico e no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (Ctism). As inscrições vão desta segunda-feira (12) até o dia 4 de novembro e os candidatos devem acessar o site do processo seletivo para ter acesso ao link de inscrições. Nesse link, é possível baixar os editais e manuais do processo seletivo, documentos importantes que precisam ser lidos na íntegra para conhecimento de todos os procedimentos e cumprimento de todas as etapas.

Para quem desejar, o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição vai até o dia 30 de setembro. Poderá solicitar a isenção do pagamento da inscrição o candidato que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda.

As provas do Processo Seletivo dos Colégios da UFSM 2025 serão aplicadas no dia 1º de dezembro. Para quem participar da seleção para o ensino médio, as provas ocorrerão no turno da manhã, das 8h às 12h. Já para os candidatos aos cursos técnicos (pós-médio), as provas ocorrem no turno da tarde, das 14h às 18h.