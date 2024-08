Atacarejo anuncia a abertura de unidade em Santo Ângelo

O Fonse Atacado, de Entre-Ijuís, anunciou um grande investimento, com criação de cem empregos diretos em Santo ngelo. Em reunião nesta segunda-feira (12), o prefeito Jacques Barbosa recebeu os empresários Marcos da Fonseca e Ivan Castro da Fonseca para tratar do investimento.

Será instalado na Avenida Getúlio Vargas, no prédio que abrigou a antiga empresa Arthur Bessa e posteriormente a Toscani e Valentini, um moderno atacarejo. Os empresários não divulgaram o valor total do investimento, destacando que o projeto não está concluído. Entretanto, ressaltaram que as obras devem iniciar dentro de 30 ou 45 dias, com um ano de previsão para a conclusão.

Ainda reforçaram que serão criados 100 empregos diretos com a construção do empreendimento. "Estamos fazendo o anúncio para o prefeito e tratando sobre a participação do poder público dentro do que a lei estabelece", comentou Ivan.

O prefeito Jacques Barbosa observou que o Governo Municipal tem uma política de desenvolvimento para fortalecer as empresas locais e atrair novos investimentos. Lembrou do recente anúncio do Grupo Vassoler, com 90 empregos que serão criados. "Temos uma legislação moderna, atrativa para as empresas, e trabalhamos para que essas ações se concretizem, beneficiando a nossa comunidade", afirmou..