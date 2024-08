Rios e arroios são desassoreados em localidades de Caxias do Sul

Os efeitos das ações de desassoreamento realizadas em Caxias do Sul já começam a ser visíveis. A operação visa restaurar o fluxo natural das águas em rios, arroios, córregos e canais que foram afetados pelas fortes chuvas que atingiram a região. Os trabalhos estão sendo realizados em Galópolis, Vila Cristina, Ana Rech e Santa Lúcia do Piaí.

As equipes da prefeitura estão concentradas na Parada Cristal, região de Ana Rech. Um trecho de aproximadamente 500 metros de um córrego no Loteamento Balardin está sendo limpo com o auxílio de uma escavadeira. O canal havia acumulado grande quantidade de resíduos, arrastados por chuvas torrenciais de trechos superiores, resultando no transbordamento do córrego e na invasão de águas em residências locais.

Em Vila Cristina, as ações de desassoreamento estão sendo realizadas em dois arroios que cortam o distrito e desembocam no Rio Caí. Um dos principais alvos é o Arroio Pinhal, onde está concentrado os esforços na limpeza da área central da vila, que ficou obstruída por grande quantidade de material trazido pelas chuvas. A operação visa a recuperação do canal para prevenir futuros transbordamentos.

Outra frente de trabalho em Vila Cristina envolve o Arroio Do Ouro, na Estrada Municipal Frederico Thomas, próximo à ponte que faz divisa com o município de Vale Real. Neste local, duas escavadeiras estão atuando para remover os detritos que danificaram a ponte e causaram estragos significativos em propriedades rurais. A operação inclui a reconstrução das cabeceiras e o reforço de um dos pilares da ponte, em uma ação conjunta com equipes do município de Vale Real.

Já em Santa Lúcia do Piaí, as ações estão concentradas na limpeza e organização de um trecho do Rio Caí, além de melhorias na ponte localizada na Estrada Municipal Arcido Giacomo Dall'Agnol, que faz divisa entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. As equipes estão removendo grandes quantidades de rochas e material orgânico que ficaram retidos nas proximidades da ponte, restaurando assim a segurança e a funcionalidade da estrutura.

Na região de Galópolis, as equipes da prefeitura de Caxias do Sul continuam as operações na rua Angelo Basso, no Arroio Pinhal. As atividades envolvem a remoção de detritos, a reconstrução de pontos críticos e o fortalecimento de bases de contenção que foram danificadas pelas chuvas. O objetivo é avançar o máximo possível dentro do canal, utilizando maquinário pesado para assegurar a estabilidade e o fluxo adequado das águas.