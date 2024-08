UCS lança aulas de mestrado em Direito em Torres

A unidade da Universidade de Caxias do Sul (UCS) em Torres, no Litoral Norte, dará início às aulas do mestrado em Direito neste mês de agosto. Para marcar a novidade, um evento reuniu alunos e convidados, quando foram apresentados os detalhes do curso que é pioneiro na área no Litoral Norte do Rio Grande do Sul e no Sul de Santa Catarina.

Os projetos são desenvolvidos nas linhas de pesquisa Direito Ambiental e Novos Direitos; Direito Ambiental, Políticas Públicas e Desenvolvimento Socioeconômico. "É uma alegria poder contribuir à região com uma proposta robusta de formação em uma área tão importante como o Direito, e a partir das discussões promovidas pelo curso de mestrado. Ficamos felizes pela acolhida da comunidade à proposta e agradecemos a todos que se dispuseram a esta empreitada do conhecimento no nível elevado que é o stricto sensu", declara o reitor Gelson Leonardo Rech.

O mestrado em Direito é a segunda pós-graduação stricto sensu da UCS no município do Litoral Norte - o mestrado em Ciências da Saúde foi lançado no final deste mês de junho. Instalada em Torres desde o final de 2019, a instituição oferece 17 graduações à distância, cursos semipresenciais, pós-graduação e atividades de extensão para atender à comunidade.