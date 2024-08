Indústria lidera geração de empregos em Bento Gonçalves

No mês seguinte à tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, a indústria de Bento Gonçalves, com destaque para o setor moveleiro, deu sinais de força na retomada da economia, com saldo positivo de 57 postos de trabalho, e acumulado positivo de 383 empregos desde janeiro deste ano. É o que demonstram os dados do Observatório da Economia (Oecon), organizado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviço de Bento Gonçalves (CIC-BG), a partir dos dados de geração de empregos no município em junho deste ano.

Ao todo, a indústria acumulou 77 vagas no mês. Além da indústria de móveis, há destaque também para a de produtos alimentícios, com saldo de 37 vagas em junho. No entanto, no levantamento geral, Bento Gonçalves estabilizou a baixa nas ocupações verificada em maio (quando aconteceram os eventos climáticos em todo o Rio Grande do Sul), com saldo negativo de sete vagas.

O setor de serviços, mais uma vez, impactou negativamente nesse resultado. Somente na área de alojamentos, diretamente afetada pelos estragos em toda a logística do Estado, foram 64 postos de trabalho a menos do que no mês anterior, e na alimentação, outros 23 reduzidos. No acumulado do ano, o setor de Alojamento tem saldo negativo de 150 vagas de emprego.

A estabilização da queda no saldo de empregos indica a manutenção da evolução linear na geração de empregos em Bento Gonçalves verificada pelo Oecon desde o início da série, em dezembro de 2019. De acordo com Fabiano Larentis, que organiza o estudo, a tendência é que Bento Gonçalves retome os 50 mil postos de trabalho, marca atingida em abril deste ano, e a maior da série, em agosto. Em junho, o município registrou 49.861 postos de trabalho, marca superior a todos os meses de 2023.