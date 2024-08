Prefeitura de Canoas promove mais uma edição de feirão de empregos

A prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, realizará nesta quinta-feira (8) mais uma edição do Feirão de Emprego, das 8h às 17h, na sede da secretaria, que fica na rua Dr. Barcelos, 969. O evento contará com a participação das empresas Fort Atacadista, RCA Logística e Moinho Estrela.

Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para auxiliar de padaria, auxiliar de açougue, auxiliar de perecíveis (congelados e laticínios), repositor, cozinheiro(a), auxiliar de produção, auxiliar de limpeza industrial, separador(a) e auxiliar de logística. As vagas são destinadas a todos os perfis, incluindo pessoas com deficiência (PCDs), pessoas com mais de 50 anos e jovens aprendizes.