Vale do Rio Pardo pode ter mais roteiros turísticos em 2025

Um estudo apresentado na última reunião mensal da Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp), realizada no interior do município de Vera Cruz, revela que seja necessário cerca de R$ 500 mil para a estruturação e divulgação de um roteiro turístico regional no próximo ano. A ação, exibida por uma associada da entidade começou a ser desenvolvida antes da pandemia de Covid-19 e conta com o envolvimento de empresas do segmento para promover a permanência do turista durante mais tempo, com opções em mais de um município do Vale do Rio Pardo.

Segundo a autora do estudo, a guia turístico Leoni Kessler, a iniciativa que é organizada com agências de viagens do município de Santa Cruz do Sul foca na promoção do turismo local, como a criação de um roteiro regional do Vale do Rio Pardo. "Todos os municípios já têm algum tipo de atrativo turístico, opções de visita dentro do próprio território. A intenção é desenvolver uma ação organizada, que tem potencial de vender a região, não apenas Santa Cruz do Sul, mas elencar outros passeios com municípios próximos juntos", justifica.

Na proposta, a meta está na inclusão de passeios em mais de um município, tendo como parâmetro a proximidade territorial. A partir disso, torna-se possível fazer com que o tempo de permanência do turista na região cresça, permitindo a comercialização de pacotes com até sete dias de estadia no Vale do Rio Pardo. No material apresentado pela associada da Aturvarp, estima-se que em 2025, seriam necessários, no mínimo, R$ 500 mil em investimentos para tornar a região ainda mais conhecida.

Para o presidente da Aturvarp, Djalmar Ernani Marquardt, a iniciativa casa com a ação da associação, lançada em dezembro do ano passado, com a criação da campanha "Vale do Rio Pardo, viva esta experiência", cujo objetivo final é desenvolver uma rota permanente de turismo por meio dos municípios da região. "Temos a convicção de que este é um caminho necessário a ser percorrido, porque a região tem um enorme potencial turístico, tanto em atrativos, quanto na realização de eventos", pontua.