UCS lança guia voltado para migrantes que residem na Serra gaúcha

O Programa de Pós-Graduação em Letras e Cultura da Universidade de Caxias do Sul (UCS) lança, nesta semana o guia Serra gaúcha para Migrantes. O material oferece um panorama sobre a região, reunindo informações sobre história, geografia, clima, idioma, telefones úteis e serviços públicos. A publicação também apresenta aspectos gerais sobre agricultura, indústria, arte e cultura, religiosidade, gastronomia, rotas turísticas, festas populares e espaços de lazer.

O guia tem como público-alvo migrantes de diferentes nacionalidades que têm chegado na região, entre eles venezuelanos, haitianos, cubanos, argentinos e senegaleses. "Nosso propósito é apresentar informações básicas sobre a Serra como uma forma de acolher esse migrante. Muitos chegam com pouquíssima informação, às vezes sabem apenas que aqui faz frio e que se fala a língua portuguesa. Então criamos um panorama com textos objetivos, que dão uma ideia sobre a região", explica o professor Márcio Miranda Alves, coordenador do Programa e revisor do guia.

Os 3,5 mil exemplares serão distribuídos gratuitamente em centros de acolhimento e instituições que trabalham na recepção de migrantes nos municípios que formam a região. Também serão contempladas igrejas que atuam com migrantes, entidades assistenciais e escolas públicas de educação básica, que atendem a estudantes filhos de estrangeiros. "Esse trabalho é fundamental para a UCS como um todo, porque concretiza projetos de pesquisa que saem do plano conceitual e teórico e chegam ao público que precisa desse tipo de informação de acolhimento. É como se fosse a materialização das pesquisas e dos estudos acadêmicos em um projeto concreto e efetivo, que tem um significado de inserção social da universidade na comunidade", ressalta Alves.

Neste primeiro momento, o material será disponibilizado em língua portuguesa. A intenção dos idealizadores é traduzir o guia para espanhol, inglês e francês. Para tanto, ainda é necessário viabilizar recursos por meio de fundos de amparo à pesquisa ou apoiadores da iniciativa privada.