Tudo Fácil de Caxias do Sul terá atendimentos da Receita Federal

Os serviços da Receita Federal de Caxias do Sul estarão disponíveis, a partir desta segunda-feira (5), na unidade do Tudo Fácil da cidade. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, e ocorre por ordem de chegada. Entre os serviços disponíveis para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs) estão a consulta de débitos e pendências, inscrição, alteração e consulta de CPF, emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e protocolo de requerimentos e processos, entre outros.

A ação ocorre por uma parceria entre a Delegacia da Receita Federal de Caxias do Sul com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do governo estadual e vai garantir a continuidade dos serviços no período de inoperância do prédio da Receita no bairro Rio Branco, atingido por um incêndio em 25 de julho.

"A iniciativa de receber a equipe da Receita Federal representa a dedicação que o Estado mantém para ampliar a oferta de serviços públicos com qualidade dentro das Unidades Tudo Fácil, uma referência na prestação de serviços à população", destaca o subsecretário de Administração da SPGG, Alan Tosta.

"Com a indisponibilidade do prédio da Receita Federal, fizemos um grande esforço na busca por um local temporário para dar continuidade ao atendimento presencial. A parceria com o governo do Estado será fundamental neste momento", ressaltou o delegado da Receita Federal em Caxias do Sul, Leandro Tessaro Ramos.

O Tudo Fácil Caxias do Sul está localizado no Bourbon Shopping San Pellegrino (av. Rio Branco, 425 - 2º andar). A consulta sobre os atendimentos pode ser realizada no portal rs.gov.br e também pelo chat Atendimento rs.gov e no telefone 155.