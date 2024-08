Mostardas recebe festival de cinema acessível para crianças

O Festival de Cinema Acessível Kids trabalha para adequar a programação deste ano para atender localidades e cidades impactadas pelas cheias no Rio Grande do Sul. O projeto de arte, educação e lazer, voltado para crianças cegas ou com baixa visão, surdas ou com deficiência auditiva ou com deficiência intelectual ou cognitiva e população de baixa renda,. A próxima etapa do Festival acontecerá na próxima semana, dias 6 e 7 de agosto, em Mostardas, na área urbana e na comunidade quilombola dos Teixeiras.

No dia 6, das 9h às 16h30, será realizada uma oficina para professores da rede municipal, no Auditório Municipal Mathias Azambuja Velho (rua Bento Gonçalves, 979). Já no dia 7, será exibido o filme "Divertida Mente", em dois horários. A primeira sessão acontece às 9h, também no Auditório Municipal de Mostardas, para 200 alunos de três instituições de ensino: Escola Municipal Fundamental Dinarte Silveira, Escola Municipal Fundamental Marcelo Gama e Escola Municipal Fundamental Ruy Miguel.

Às 14h, a sessão de cinema será no Salão Paroquial da Comunidade Nossa Senhora do Rosário, na Associação Comunitária Quilombola dos Teixeiras, para cerca de 150 alunos da Escola Municipal Fundamental Marcílio Dias e da Escola Municipal Fundamental Emílio Ferreira de Lemos. A entrata para as sessões de cinema é franca.