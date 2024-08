Hospital de Santa Maria irá adquirir alimentos da Conab

Uma ação do governo federal que está começando pelo Rio Grande do Sul deve servir de modelo para os demais estados do Brasil. O Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), que é vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), será o primeiro entre os hospitais universitários federais do país a garantir que, pelo menos, 30% do recurso destinado à compra de gêneros alimentícios seja aplicado na aquisição de alimentos da agricultura familiar. A ação será efetivada por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que é operacionalizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na modalidade Compra Institucional.

O compromisso foi firmado durante a abertura oficial do 16º Congresso Internacional da Rede Unida. O superintendente do hospital, Humberto Moreira Palma, o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, e o presidente da Conab, Edegar Pretto, assinaram um Acordo de Cooperação Técnica

Conforme Pretto, a iniciativa contribui com a agricultura familiar gaúcha por meio do acesso aos mercados institucionais, já que o estado passou por enchentes que também impactaram os agricultores, inclusive os da região central. "Os agricultores terão garantia de compra dos seus produtos e o hospital terá acesso a alimentos frescos e saudáveis para preparar as refeições aos pacientes, acompanhantes, residentes e funcionários", acrescenta Pretto.

Com a assinatura do termo, o próximo passo é a constituição de um grupo de trabalho para planejar e organizar as ações. Entre elas, a formulação da primeira Chamada Pública para aquisição de alimentos de cooperativas da agricultura familiar gaúcha para o Hospital Universitário.

No RS, a ação também deverá ser aplicada a mais dois hospitais da rede, em Rio Grande e Pelotas. O Hospital de Santa Maria é o pioneiro entre os universitários federais porque faz gestão direta e está apto a implementar, imediatamente, as compras da agricultura familiar. Os outros dois ainda possuem contratos vigentes.