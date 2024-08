Caxias do Sul ganha pronto atendimento em tempo integral

O Hospital Saúde passou a ter, nesta quinta-feira (1), o Pronto Atendimento (PA) em horário integral, que agora funciona 24 horas por dia. Localizado no centro de Caxias do Sul, o PA será gerido por uma equipe terceirizada especializada. O serviço está destinado a receber pacientes em situações de urgência e emergência adulto

O Pronto Atendimento adotará práticas de atendimento humanizado, com profissionais treinados para realizar um atendimento individualizado a cada necessidade. O serviço está disponível pacientes particulares e para aqueles que têm convênios. O atendimento e gestão ficará a cargo da empresa ProMed, já conhecida pelos caxienses na administração de outras unidades de saúde na cidade, assegurando padrões elevados de eficiência e qualidade no atendimento.

O PA conta com uma infraestrutura central e acessível, incluindo sala de espera, ambientes climatizados, consultórios médicos privativos, salas para exames e procedimentos rápidos, além de leitos de observação para pacientes que necessitem de acompanhamento por um período curto antes de serem liberados ou encaminhados para atendimentos de maior complexidade. Haverá plantões de clínicos gerais em período integral e especialistas de sobreaviso nas diversas áreas médicas. O Pronto Atendimento do Hospital Saúde funciona na rua Vinte de Setembro, 2311, no Centro de Caxias do Sul