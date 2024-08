Prefeitura de Farrouplha assina ordem de início para as obras de recuperação em estrada do interior

A prefeitura de Farroupilha assinou, nesta quarta-feira (31) a ordem de início das obras de recuperação do talude na Estrada Luiz Victório Galafassi, na região da comunidade da Busa. O local havia sido afetado pelas fortes chuvas que atingiram a Serra gaúcha.

Com um investimento de R$ 1 milhão, a obra consiste no chamado retaludamento, que é um ajuste no declive da encosta. Também serão realizados trabalhos de drenagem superficial do terreno com o intuito de evitar novos deslizamentos. A via, que teve o asfalto bastante danificado no trecho, também receberá nova pavimentação. Com os incidentes no local por conta das chuvas do mês de maio, o trânsito chegou a ser bloqueado. Após, com o início dos trabalhos, o fluxo era proibido apenas em dias de chuva. As medidas visavam a segurança dos condutores. Pensando neste quesito, até mesmo o trânsito de pedestres durante a Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio precisou ser desviado.

Com o clima favorável, as obras devem começar nos próximos dias e a expectativa é que sejam finalizadas em até dois meses, de acordo com cronograma da prefeitura de Farroupilha.