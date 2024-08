Lajeado lança a Feira do Livro, que inicia em 28 de agosto

A prefeitura de Lajeado e o Sesc Lajeado lançaram a programação da 18º Feira do Livro. Durante a cerimônia, realizada nesta quarta-feira (31), foi realizado o convite oficial ao patrono desta edição, o médico e escritor Marcos Frank, e à escritora homenageada, a psicóloga e escritora Dirce Becker Delwing. A Feira do Livro de Lajeado ocorre de 28 de agosto a 1º de setembro em novo local: na avenida Piraí (onde foi realizado o Sesc Circo), no bairro São Cristóvão.

O patrono e a escritora homenageada são membros da Academia Literária do Vale do Taquari (Alivat). Neste ano, a Feira do Livro tem como tema "Entre páginas e emoções", no sentido de celebrar a diversidade e a complexidade da mente humana que é expressa em livros por meio da criatividade dos escritores.

Nesta edição, a feira tem como atrações livrarias com títulos e gêneros diversos, encontro com escritores, horas do conto, palestras, oficinas, apresentações artísticas, de música e de danças. . Entre os destaques, está um bate-papo com a escritora Letícia Wierzchowski no dia 28 de agosto.

Marcos Frank, patrono da 18ª Feira do Livro de Lajeado, nasceu em 1967 em Ijuí, onde completou o ensino médio no Colégio Evangélico Augusto Pestana. Ele reside em Lajeado desde 1996, onde obteve seu mestrado em ciências médicas. Atualmente, é professor do curso de medicina da Univates e presidente do Hospital Bruno Born