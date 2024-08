Biblioteca de Lajeado recebe a doaçao de 6 mil exemplares

A Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan, de Lajeado, no Vale do Taquari, recebeu a doação de 6 mil livros da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul. A entrega dos exemplares contou com a presença do secretário adjunto da Sedac, Benhur Bortolotto, do Diretor do Instituto Estadual do Livro da Sedac, Silvio Alves Bento, e de representantes da prefeitura de Lajeado para oficializar a doação.

"Estamos muito gratos à Sedac por esta doação. Estes livros serão fundamentais para enriquecer e repôr o acervo da nossa biblioteca, proporcionando mais oportunidades de leitura e acesso à leitura em nosso município", avalia a titular da Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, Talita Fracalossi.

A doação faz parte da iniciativa "Juntos pela Leitura no RS", promovida pela Sedac, em parceria com o clube de livros TAG Livros e o Instituto Cervantes. O projeto tem como objetivo arrecadar e distribuir livros para bibliotecas gaúchas que foram afetadas pela cheia ocorrida em maio.

"Nossos bibliotecários entraram em contato com as cidades, no primeiro momento, para verificar se tinham sido atingidas e em qual nível. A partir disso, a Biblioteca Pública do Estado está organizando essas doações. Fizemos uma lista de quantos livros nós tínhamos para entregar em cada biblioteca e qual o tipo do acervo. Tivemos esse cuidado de entender antes qual era a necessidade de cada biblioteca. Até agora, a biblioteca de Lajeado foi a que recebeu o maior acervo", pontua Bortolotto.

A Biblioteca Pública de Lajeado foi atingida pela enchente histórica que atingiu a região em maio. As águas da cheia atingiram cerca de 1 metro no primeiro andar do prédio, além de terem inundado todo o subsolo. A cheia danificou cerca de 30% do acervo da biblioteca, o que equivale a cerca de 10 mil livros.