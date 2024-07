Ivoti promove desfile em comemoração ao Dia do Motorista

Ocorreu no domingo (28) mais um desfile em homenagem ao Dia do Motorista, em Ivoti. O evento destaca a importância dos motoristas no transporte de alimentos e no desenvolvimento do país.

Começando com uma missa especial às 8h, presidida pelo padre Jacó Wuaden. O desfile de veículos, iniciou às 9h, partindo da Igreja São Pedro Apóstolo e percorrendo a avenida Presidente Lucena até a avenida Bom Jardim, onde foi feita a benção dos carros.

Centenas de motoristas e suas famílias, que compareceram com uma ampla variedade de veículos, desde carros de passeio e vans até caminhões-caçamba, ônibus e caminhões-guinchos. Também marcaram presença veículos antigos

O evento continuou com o tradicional almoço festivo no Ginásio Paroquial, com um cardápio que incluía churrasco, galinhada e saladas diversas. As bandas Os Atuais e Banda Real garantiram a animação da festa com seus principais sucessos.