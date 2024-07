Poema que faz alusão às enchentes de maio é um dos vencedores do concurso Esteio da Poesia Gaúcha

O poema "Depois do Beijo do Rio", que faz alusão às enchentes de maio e traz uma mensagem de esperança e reinício, foi o grande vencedor do 9º Esteio da Poesia Gaúcha, festival cuja final ocorreu no fim de semana no Espaço Tattersall da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), no Parque de Exposições Assis Brasil.

Escrito pelo casal de poetas Bianca Bergmam e Igor Silveira, representantes de Cachoeira do Sul, a obra conquistou, ainda, os troféus de Melhor Trabalho em Palco, terceiro melhor amadrinhador, com Fernando Graciola (Encantado) e melhor intérprete, com Neiton Bittencourt Perufo (Alegrete), que sagrou-se tetracampeão do evento - o declamador já havia sido campeão na quinta, sétima e oitava edições.

Antes do festival de poemas inéditos, 10 crianças e adolescentes de oito a 16 anos participaram do 5º Esteio do Amanhã, evento em que elas tiveram que interpretar poemas finalistas de festivais como o Esteio da Poesia e outros do gênero. Entre os Mirins, o primeiro lugar ficou com Rodrigo Henrique Polonia Fröelich, de Nova Hartz. Além das apresentações dquem foi ao evento pode acompanhar um show de encerramento com o cantor Luiz Marenco.