Pelotas sedia a Feira Nacional de Genética Bovina a partir do dia 31

A Embrapa Pecuária Sul estará presente na Fenagen - 1ª Feira Nacional de Genética Bovina, que será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, na Associação Rural de Pelotas. Organizada pela Associação Nacional de Criadores "Herd-Book Collares" (ANC), o evento marca os 50 anos do Promebo, programa de melhoramento genético da ANC. Durante a feira, a Embrapa participa de palestras e eventos técnicos, abordando as pesquisas sobre melhoramento genético bovino em desenvolvimento, as soluções já disponibilizadas aos produtores e terá um estande para atendimento ao público.

No dia de abertura do evento, 31 de julho, o chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul e pesquisador da área de melhoramento genético Fernando Cardoso vai falar sobre a Ferramenta de Acasalamento, a partir das 9h30min. Já no dia 1º, às 13h30min, haverá espaço para a apresentação dos projetos de melhoramento genético animal pela Embrapa Pecuária Sul. Fernando Cardoso vai falar sobre soluções tecnológicas já desenvolvidas e também de projetos que estão em desenvolvimento que visam facilitar o acesso aos produtores a ferramentas que possibilitam um melhoramento genético de forma mais rápida e com maior acurácia.

No mesmo espaço, a pesquisadora Cristina Genro vai abordar os trabalhos e pesquisas relacionadas à avaliação da emissão de metano pelos rebanhos do Rio Grande do Sul e também práticas de manejo que contribuam para a mitigação dessas emissões. Entre elas está a Prova de Emissão de Gases (PEG), que visa avaliar touros jovens de uma mesma raça que emitam menos gás por quilo de carne produzido. Já o pesquisador Joal Brazzale Leal, com mais de 50 anos de trabalhos em melhoramento genético de bovinos, vai falar sobre a parceria entre a Embrapa e a ANC para a consolidação do Promebo e também sobre a importância do melhoramento genético para a pecuária.